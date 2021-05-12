الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

واشنطن تعلق طيرانها إلى تل أبيب الأربعاء والخميس

أحداث العنف في القدس
أحداث العنف في القدس

أعلنت خطوط الطيران الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأربعاء والخميس، وفقا لقناة العربية.

فيما صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مجموعة تابعة لحركة الفلسطينية، أثناء تجهيزها لإطلاق هجوم صاروخي.

وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت، الأربعاء، بأن بلدية حيفا بدأت في فتح الملاجئ في أعقاب التصعيد العسكري مع قطاع غزة، والرد الصاروخي المتوقع من الأجنحة العسكرية الفلسطينية.

كما قررت بلدية إيلات القيام بفتح الملاجئ أيضا استعداد لجولة جديدة من التصعيد.

وفى وقت سابق من اليوم، قصف إسرائيل برج الشروق فى قطاع غزة بصاروخ استطلاع.

وأفادت مواقع فلسطينية، قل قليل، بانهيار جزء من برج الشروق عقب القصف الإسرائيلي.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، برج الشروق، وسط مدينة غزة، بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.

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