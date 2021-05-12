«Wrath of Man» لـ جيسون ستاثام يتحدى كورونا ويحقق إيرادات مرتفعة

انطلق منذ أيام عرض الفيلم الأمريكي Wrath of Man، وهو العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، وإصابة عدد آخر من فريق العمل.

تدور أحداث العمل حول شخصية غامضة هادئة تدعى (اتش)، يعمل في شركة شاحنات نقدية في لوس أنجلوس وهي مسؤولة عن نقل ملايين الدولارات في جميع أنحاء المدينة كل أسبوع.

الفيلم ينتمي لعالم الإثارة وهو من تأليف وإخراج جاي ريتشي، ويعتبر العمل هو التعاون الإخراجي الرابع لريتشي مع الممثل الرئيسي جيسون ستاثام، بعد "القفل، الرصيد، وبرميلين دخان" عام 1998، "انتزاع" عام 2000، "مسدس" عام 2005.

العمل من بطولة جيسون ستاثام في دور هاري "اتش"، سكوت ايستوود في دور توم، هولت ماكالاني في دور بوليت، لاز ألونسو في دور كارلوس، كريس رايلي في دور تيم، بالاشتراك مع: جوش هارتنيت - جيفري دونوفان - راؤول كاستيلو - بوست مالون - نيما الجار.

تصدر فيلم Wrath of Man، وهو لقاء سينمائي بين المخرج جاي ريتشي جيسون ستاثام، شباك التذاكر في نهاية الأسبوع الماضي بمبلغ 25.6 مليون دولار على مستوى العالم، كان ذلك كافيًا لإبعاد المتنافسين مثل Mortal Kombat الجديدة، وGodzilla vs. Kong، وDemon Slayer: Mugen Train، وغيرهم ممن كانوا يقذفون في أعقاب الفيلم الجديد ويسعون إلى الصدارة.

ولد ستاثام بسيدنهام، جنوب لندن من أب مغني، ومصمم أزياء الرقصات. انتقل إلى غريت يارموث (نورفك)، حيث اختار ألا يتبع مسيرة أبيه بالدخول إلي مجال الفن.

وبدأ بلعب كرة القدم في فريق مدرسة محلية. لكن بدايته الحقيقية كانت في الغطس، حيث إنه احتل المرتبة الـ12 في بطولة العالم للغطس سنة 1992، وكان عضوا في الفريق البريطاني للغطس لمدة 12 سنة. وقد بدأت حياة ستاثام الإعلامية حين تم اكتشافه من طرف وكيل مواهب مختص في الرياضيين حين كان يتدرب في لندن. بعد ذلك أصبح عارض أزياء لشركة الملابس Tommy Hilfiger.