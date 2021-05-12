الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثانية.. مجلس الأمن يخفق فى تبنى إعلان مشترك بشأن التصعيد بالقدس

فلسطين
فلسطين

للمرة الثانية، أخفق مجلس الأمن في تبني إعلان مشترك بشأن التصعيد في القدس وغزة.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد اليوم الأربعاء، جلسة جديدة طارئة حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، هي الثانية خلال ثلاثة أيام.

وعقدت هذه الجلسة المغلقة بطلب تونس والنرويج والصين، وانتهى، الاثنين، الاجتماع الأول الذى عقد بطلب تونس، من دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، بسبب إحجام الولايات المتحدة عن تبني نص في هذه المرحلة، نقلا عن فرانس برس .

وحذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أمس الثلاثاء من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس المسيطرة سيفضي إلى حرب شاملة.

ودعا وينسلاند الطرفين إلى وقف إطلاق النار فورا، مستدركا "نحن نتجه نحو حرب شاملة يتعين على قادة جميع الأطراف تحمل مسؤولية وقف التصعيد".

 

غزة مجلس الأمن التصعيد الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية اعلان مشترك

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