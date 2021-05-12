تجدد الاشتباكات فى مدينة اللد مع وصول حافلات تابعة للمستوطنين

تجددت المواجهات بين الفلسطينيين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة اللد، مرة أخرى، مساء اليوم الأربعاء، مع وصول حافلات تابعة للمستوطنين للمشاركة في الاشتباكات مع السكان العرب.

وشهدت مدينة اللد وعدد من مدن الداخل، مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

وقالت الشرطة إنها أخلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها في المدينة بسبب الأحداث.

وأصيب إسرائيلي بحجر في رأسه بعد مهاجمة متظاهرين لسيارته في مدينة اللد، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وبدأت الاشتباكات في اللد بتشييع جنازة الرجل الذي استشهد الليلة الماضية في المدينة.

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانهيار جزء من برج الشروق في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق، وسط مدينة غزة، بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.