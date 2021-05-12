تكثيف عمليات تعقيم المطارات المصرية استعدادا لعطلة عيد الفطر

عمليات تعقيم موسعة بجميع المطارات المصرية إستعدادا لعطلة عيد الفطر

تقوم وزارة الطيران المدني بحملات تعقيم وتطهير موسعة بمختلف المطارات المصرية وجميع المواقع والمنشآت التابعة لها كإجراء احترازي لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لمجابهة أي تداعيات محتملة لهذا الفيروس المستجد وحرصاً على العاملين والمترددين من عملائها المسافرين.

حيث وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بزيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات المصرية والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الحكومة المصرية نحو تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بجميع مؤسسات الدولة المصرية من أجل التصدي لفيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفترة تشهد تزايدا ملحوظاً في حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات السياحية المصرية من أجل قضاء إجازة العيد والاستمتاع بالأجواء الممتعة التي تتميز بها المقاصد السياحية المصرية.

وشملت عمليات التعقيم جميع صالات السفر والوصول بالمطارات ومناطق سيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وكاونترات انهاء السفر والوصول والجوازات وجميع المرافق بالمطارات.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة هذه الإجراءات تتم بشكل يومي بجميع صالات المطارات وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة وفقا للمعايير الدولية إلا أن وزارة الطيران المدني تقوم بتكثيف وزيادة تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية في أوقات الأعياد والمناسبات لمواجهة الاعداد الكبيرة المتوقع ترددها على المطارات حرصاً على سلامة المسافرين و جميع العاملين بقطاع الطيران المدني.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.