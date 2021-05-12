الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

مصر

بمناسبة عيد الفطر..

عبور المواطنين من أنفاق قناة السويس والكبارى العائمة مجانا غدًا

أنفاق قناة السويس
أنفاق قناة السويس

قرر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، السماح بعبور المواطنين لجميع محاور العبور على قناة السويس التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وتشمل مرفق المعديات وسلسلة الكباري العائمة والأنفاق العملاقة أسفل القناة مجانًا، غدًا الخميس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت هيئة قناة السويس فى بيانها، أن ذلك في إطار الدور التاريخي للهيئة بربط ضفتي القناة وتسهيل عبور المواطنين بمدن القناة الثلاث من الساعة الثانية عشر صباح غدًا الخميس، وحتى الثانية عشر صباح الجمعة.

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