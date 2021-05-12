رئيس مدينة قنا يتابع غلق الحدائق والمتنزهات لمواجهة انتشار كورونا

تفقد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، جميع الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا، وتأكد من غلقهم غداً، لمنع حدوث أي تجمعات بهم أو داخل مدينة قنا، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، للأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحد من زيادة أعداد الإصابة.

كما شدد رئيس مدينة قنا، على جميع رؤساء القرى والأحياء بضرورة الإلتزام بتطبيق كافة قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع أي تجمعات للمواطنين خلال عطلة العيد.

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز قنا، شكلت غرفة عمليات وقطاع طوارئ بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تعمل على مدار الساعة، لتلقي الشكاوي وبلاغات، وفي حال وجود أي شكوى أو بلاغ داخل مدينة قنا أو القرى التابعة وأرقامها كالتالي: "01090002966 - 0963335381".

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تخصيص 7 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بمحافظة قنا ليصبح إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا في المحافظة 8 مراكز، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح بهدف تخفيف اعباء الإنتقال لمن يرغب في أخذ اللقاح .

وأوضح محافظ قنا أن مراكز تلقى اللقاح الجديدة هى " وحدة صحة الأسر بنجع القزاز بمركز أبوتشت ، وحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط ، مركز صحة الأسرة بنجع حمادى ، جمعية الإخلاص بمركز دشنا ، مركز صحة الأسرة بنقادة ، وحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط ، مستشفى قوص المركزى "، مشيرا إلى أن الطاقة الإستيعابة لكل مركز تتراوح ما بين 75 إلي 100 مواطن يوميا .

ومن جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحه والسكان أنه سيتم استقبال المواطنين لإعطائهم اللقاح بالمراكز الجديدة بدءا من الغد الخميس الموافق 13 مايو الجارى على أن تفتح أبوابها امام الجمهور بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا طوال أيام الإسبوع داعيا المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة لتلقى اللقاح ،مؤكدا أن اللقاح آمن ومجاني .