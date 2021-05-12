40 وفاة و1471 إصابة جديدة بكورونا في كرواتيا

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 1471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال فريق إدارة الأزمات الوطني لإدارة أزمة كورونا، إن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد ارتفع إلى 347 ألفا و94 شخصا، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 7 آلاف و589 حالة بعد تسجيل 40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية.

وحتى الآن، أجرت كرواتيا مليونا و898 ألفا و906 اختبارات للكشف عن الفيروس، منها 8773 اختبارا في الساعات الـ24 الماضية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.