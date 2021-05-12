برلماني يدعو لزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وتقليل طلاب الصيدلة

أعلن الدكتور عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزارة الصحة زادت عدد مقار تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمحافظة الغربية إلى 11 مقرًا مما يساعد في تطعيم عدد أكبر وتقليل الزحام، مشددًا على أهمية أن تقوم وزارة الصحة بالمتابعة اللحظية لحالة المستشفيات من توافر الأسرة والأكسجين من عدمه والاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمستشفيات خاصةفي ظل فترة الأعياد، كما دعا الوزارة لمتابعة حالات العزل المنزلي حتى لا تتدهور حالتهم الصحية.

وطالب أمين سر لجنة الصحة بمجلس النوابـ، في تصريحات لـ" الدستور" المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بتقليل أعداد الطلاب المقبولين بكليات الصيدلة وزيادة أعداد المقبولين بكليات الطب وزيادة الطلاب بتخصصات التخدير لأن المستشفيات المصرية تعاني من قلة أطباء التخدير فيما أظهرت جائحة كورونا ضروروة زيادة أعدادهم.

وطالب أمين سر لجنة الصحة المواطنين للحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات, وغسل اليدين بشكل مستمر، والتباعد الاجتماعي ، كما دعا المصلين لأخذ سجاداتهم الخاصة مع بالمسجد وتقليل الاختلاط قدر الامكان .

وأشار شهاب، إلى أن أغلب مستشفيات الغربية تحولت لعزللمواجهة الفيروس و لزيادة عدد الحالات مشيرًا إلى أن الغربية ليست من أعلى المحافظات في انتشار الفيروس ، كما دعا لتدعيم مستشفيات الغربية بأطباء التخدير وكافة المستلزمات الطبية.

كان للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء توصية بالتأكيد على مسئولية ودور المواطن في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بعد أن وفرت الدولة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الأدوية وبروتوكولات العلاج من خلال المؤسسات التابعة للدولة، ويتبقى الالتزام من جانب المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع هذا الوباء، ومنها أهمية تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وكذا ارتداء الكمامة، التي أكد العالم أجمع أنها السبيل الحقيقي للحد من انتشار الإصابة بالمرض، موجها كلمة للمواطنين، قائلا: "كل واحد مش مسئول عن نفسه فقط ولكنه مسئول عن أسرة بالكامل"، موضحا أن مصر حاليا في مرحلة حرجة وكان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات.

وقررت لجنة إدارة أزمة كورونا عدد من الإجراءات منها ما تم البدء فيها من 5 مايو وحتى 21 مايو، ومنها ما سيبدأ بالتزامن مع عيد الفطر، نرصدها:

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى.

-حظر إقامة أية فعاليات أو احتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت.

-غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة خلال فترة العيد.

السماح بسير وسائل النقل العادية والسيارات ولكن سيتم الحد من استخدام الحافلات الجماعية.

-السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة فقط حتى 9 مساءا.

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء وحتى الأحد 16 مايو ليس بهدف التنزه بل للحد من الإصابات.

-إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى وحظر اصطحاب الأطفال.