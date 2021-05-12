الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول أخرى جيد جدا، بفضل إجراءات مهمة وقوية اتخذتها الحكومة.

وأضاف علاء عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك انخفاضا في حدوث الإصابات في الوضع الوبائي العالمي من خلال الأسبوع الوبائي رقم 18.

وأردف: "الإصابات العالمية وصلت 160 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين و600 ألف حالة وفاة، والزيادات متوسط 750 ألف إصابة يوميا والوفيات ما يقرب من 13 ألفا و500 حالة"، موضحا أن الإصابات هذا الأسبوع أقل بنسبة 50%.

وبالنسبة لمصر، قال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، يتوقع انخفاض أعداد الإصابات نهاية مايو.

ولفت عيد، إلى أن من سجلوا لتلقي اللقاح يقرب 2 مليون و800 ألف، من حصلوا على جرعة أولى مليون و34 ألفا، وجرعة ثانية 39 ألفا.

وناشد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، كبار السن بالتسجيل لتلقي اللقاح، مشيرا لوجود 350 مركزا بخلاف أرض المعارض، الذي طاقة استيعابه تطعيم أكثر من 10 آلاف يوميا.

الأكثر قراءة

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

وزير النقل يعلن وصول القطار التاسع من الـ«32 قطارا» الكورية

المجني عليهم في «فيديو الكفن» بعين شمس: «كانوا قاصدين كسرنا»

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

عبور المواطنين من أنفاق قناة السويس والكبارى العائمة مجانا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة

تسببت في قتل جندي: حماس تهاجم مركبة للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

عملية للشاباك والجيش .. تفاصيل اغتيال إسرائيل قادة أركان حماس والجهاد الإسلامي