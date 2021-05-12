«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول أخرى جيد جدا، بفضل إجراءات مهمة وقوية اتخذتها الحكومة.

وأضاف علاء عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك انخفاضا في حدوث الإصابات في الوضع الوبائي العالمي من خلال الأسبوع الوبائي رقم 18.

وأردف: "الإصابات العالمية وصلت 160 مليون إصابة وأكثر من 3 ملايين و600 ألف حالة وفاة، والزيادات متوسط 750 ألف إصابة يوميا والوفيات ما يقرب من 13 ألفا و500 حالة"، موضحا أن الإصابات هذا الأسبوع أقل بنسبة 50%.

وبالنسبة لمصر، قال رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، يتوقع انخفاض أعداد الإصابات نهاية مايو.

ولفت عيد، إلى أن من سجلوا لتلقي اللقاح يقرب 2 مليون و800 ألف، من حصلوا على جرعة أولى مليون و34 ألفا، وجرعة ثانية 39 ألفا.

وناشد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، كبار السن بالتسجيل لتلقي اللقاح، مشيرا لوجود 350 مركزا بخلاف أرض المعارض، الذي طاقة استيعابه تطعيم أكثر من 10 آلاف يوميا.