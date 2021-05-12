«عربية النواب» تدعو لتوحيد الصف العربي لدعم الفلسطينيين

طالبت منال نصر، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومات العربية لتوحيد الصف العربي، والهمل على حل الخلافات الداخلية التى تعوق توحيد الصف، مشيرًة إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تستغل ذلك في تنفيذ مخططها بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في تحد سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية وما يزيد من تحديها هو قيامها بتهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقوة من أراضيهم في مناسبات إسلامية كشهر رمضان وعيد الفطر .

وأشارت عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أنها ستطالب البرلمان المصري بدعوة البرلمانات العربية المختلفة بالبدء الفوري في تنفيذ فكرة توحيد الصف بحيث يتم تجميع كل البرلمانات العربية على كلمة سواء لنصرة الفلسطينيين والمسجد الأقصى وبالتالي تقوم البرلمان المختلفة بحث قادتها وحكومة بلدانها باتمام توحدي الصف العربي .

وكانت محاكمة إسرائيلية قد أمرت بإخلاء بيوت من حي الشيخ جراح، من سكانها الفلسطينيين، لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية، كما اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي على المصلين بالمسجد الأقصى واعتدت على أطفال ونساء ورجال عزل، كما تواصل عدوانها على أهالي حي الشيخ جراح لإخراجهم من منازلهم بالقوة.

فيما يدافع الأهالي عن ملكياتهم للعقارات التي ولدوا وترعرعوا فيها فيها بحي الشيخ جراح، يدعي مستوطنون يهود أنهم اشتروا تلك العقارات من جمعيات يهودية، كانت قد اشترت بدورها أراضي تلك العقارات منذ قرابة قرن، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبالأمس أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع بشأن إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والتي كان من المقرر أن تعقد الإثنين. وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يوما.

وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارت بأحقية مجموعة مستوطنين في المنازل التي بنيت على أراض كان يملكها يهود قبل حرب 1948.

وأصبحت قضية الشيخ جراح محور الاضطرابات التي تشهدها القدس الشرقية، إذ شهد الحي اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، الذين يقولون أيضاً إنه تم استفزازهم من قبل مستوطنين إسرائيليين.