جمارك أرقين تنجح في ضبط محاولة تهريب سبيكتي ذهب

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب سبيكتين من الذهب بالمخالفة لقانون الرقابة علي المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة البحث الجنائي والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحده المفرقعات وماركو جرجس مسئول الأمن الجمركي مفادها اعتزام المدعو ر. ح. م مصري الجنسية تهريب أشياء مخالفة في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض علي أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من هشام علي وأحمد حسن وعلي محمد وحمدي مبارك مأموري الجمرك بمعاونة نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود قطعتين من المعدن بوزن 150 جرام تقريبا قابلة للعجز والزيادة يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس مخبأة داخل أمتعته الشخصية.

قرر أحمد جعفر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 14 لسنة 2021 وحرره محمود محمد سليمان وتم احاله المحضر للنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك وأحمد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للخدمات الأمنية بتشديد الرقابة علي كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.