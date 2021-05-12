الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

محافظات

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9271 طن تشمل : 7700 طن ملح و 581 طن منتجات طبيعية و 990 طن نترات أمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27932 طن تشمل :  8185 طن حديد و 904 طن سلفات صوديوم و 386 طن خشب زان و 2427 طن قمح و 12127 طن ذرة و 2200 طن كلوريد ايثلين و 6382 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1703 طن.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بنجر و فاصوليا و خرشوف و بقدونس و ملوخية و ورق عنب و فلفل و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل و ثوم و كركديه و حبة البركة و ريحان و زعتر و قطن و كزبرة ) و فواكه ( برتقال و عنب و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن ومالطا وسلوفينيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وهولندا والصين وكرواتيا وأمريكا وسنغافورة والهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1181 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 182340 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80733 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1349 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و عدد 1 قطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 16 حاويه 40 قدم  قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5363 شاحنة في دمياط. 

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط حاويات عامة هيئة ميناء دمياط

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