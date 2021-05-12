ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

تداولت أرصفة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9271 طن تشمل : 7700 طن ملح و 581 طن منتجات طبيعية و 990 طن نترات أمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27932 طن تشمل : 8185 طن حديد و 904 طن سلفات صوديوم و 386 طن خشب زان و 2427 طن قمح و 12127 طن ذرة و 2200 طن كلوريد ايثلين و 6382 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1703 طن.

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بنجر و فاصوليا و خرشوف و بقدونس و ملوخية و ورق عنب و فلفل و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل و ثوم و كركديه و حبة البركة و ريحان و زعتر و قطن و كزبرة ) و فواكه ( برتقال و عنب و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن ومالطا وسلوفينيا وإيطاليا واليونان وألمانيا وهولندا والصين وكرواتيا وأمريكا وسنغافورة والهند .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1181 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 182340 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80733 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1349 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا و عدد 1 قطار مكون من 20 عربة بعد أن فرغ عدد 16 حاويه 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5363 شاحنة في دمياط.