أحمد عز وهند صبري يقدمان جزءا ثانيا من هجمة مرتدة

تنتهي مساء اليوم أحداث مسلسل هجمة مرتدة بطولة النجم أحمد عز والنجمة هند صبري، المعروض على شاشة دي إم سي وتشهد الحلقة مجموعة من الأحداث المثيرة، على أن تكون نهاية الحلقة مفتوحة وبشكل مفاجئ ومثير للجمهور.

جزء ثان من هجمة مرتدة

وعلم الدستور أن النجم أحمد عز والنجمة هند صبري سيخوضان الجزء الثاني من المسلسل العام القادم أو بعد القادم على أن تغلق الحلقة في بداية مهمة جديدة بعد عشرات المهمات التي قام بها الثنائي خلال الفترة الماضية وحققا نجاحات كبيرة على الأجهزة المعادية.

أبطال هجمة مرتدة

يشار إلى أن مسلسل هجمة مرتدة من الأعمال الملحمية الجديدة في الدراما المصرية يقدم ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة، من بطولة أحمد عز وهند صبري وعدد من النجوم رأسهم القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

مسلسل هجمة مرتدة من تأليف السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوميا.

ويقدم المسلسل ملفا جديدا من ملفات المخابرات العامة المصرية في الفترة بداية من 2007 وحقق المسلسل نجاحا كبيرا واستطاع جذب الجمهور خلال الحلقات الماضية، من خلال شخصيتي سيف ودينا واستطاعتهما هزيمة مخابرات دول معادية أهمها خلال ثورة 25 يناير.

ويقدم الفنان هشام سليم في المسلسل دورا هاما من خلال ضابط المخابرات رفعت.