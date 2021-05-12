الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

عالم

عقب قصفه القطاع.. الاحتلال الإسرائيلى يفتح الملاجئ خوفا من الرد الفلسطيني

القصف الإسرائيلى
القصف الإسرائيلى

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن بلدية حيفا بدأت في فتح الملاجئ في أعقاب التصعيد العسكري مع قطاع غزة، والرد الصاروخي المتوقع من الأجنحة العسكرية الفلسطينية.

كما قررت بلدية إيلات القيام بفتح الملاجئ أيضا استعداد لجولة جديدة من التصعيد.

وفى وقت سابق من اليوم، قصف إسرائيل برج الشروق فى قطاع غزة بصاروخ استطلاع.

وأفادت مواقع فلسطينية، قل قليل، بانهيار جزء من برج الشروق عقب القصف الإسرائيلي.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، برج الشروق، وسط مدينة غزة، بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.

وفى وقت سابق من اليوم، أصيب شاب بجروح، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص الحي صوب شاب أثناء عبوره الحاجز، ما أدى إلى إصابته بجروح.

 

قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري الملاجئ التصعيد

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