مصدر بـ«التعليم» يكشف حقيقة جداول امتحانات الثانوية العامة المتداولة على السوشيال ميديا

جدول امتحانات الشهادة الثانوية

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتداولة على صفحات السوشيال ميديا سواء فيسبوك أو واتساب.

وأكدت المصادر، أن الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، تعكف حاليا لوضع جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة، على أن يتم إعلانه للطلاب بعد عيد الفطر المبارك.

وشددت المصادر، على أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي جداول لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، باستثناء التأكيد على أن الاختبارات سوف تنطلق يوم 4 يوليو القادم.

وأضافت المصادر، أن بعد الاتفاق علي جداول الامتحانات، سوف يتم استطلاع رأى اتحاد طلاب مدارس مصر المنتخب، بغرض الوصول إلى أكبر درجة من التوافق على ترتيب المواد بين طلاب شعب الثانوية العامة الثانوية هذا العام.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سوف تستأنف استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وفي السياق ذاته، تعقد وزارة التعليم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، الامتحانات التجريبية الثانية للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية التي ستنطلق رسميا يوم ٤ يوليو القادم، عقب إجازة عيد الفطر المبارك أيام 23 ،25، 27.

تنظم وزارة التعليم التجربة الثانية داخل الفصول في المدارس المجهزة بالبنية التحتية بشبكات الإنترنت، حيث يتضمن الامتحان أسئلة في الوحدتين الأولى والثانية لكل مادة، ولكل امتحان مدة زمنية لا تتجاوز الساعة.

وتستهدف التجربة الالكترونية الثانية علاج السلبيات التي ظهرت في التجربة الأولي في شهر أبريل الماضي، و تريب الطلاب علي استخدام التابلت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات شهر مايو الجاري التجريبية، ستعقد إلكترونية وستستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء كانوا في مدارس خاصة أو حكومية.