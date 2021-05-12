اللهم ارزقنا.. دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان 2021، حيث يبحث الصائمون في جميع الدول العربية والإسلامية عن دعاء 30 والأخير من شهر رمضان المبارك، بعد أن أتم المسلمون في جميع الدول العالم صيام شهر رمضان ثلاثين يوما برغم من الظروف التي حلقت بهم كان أبرزها انتشار فيروس فيروس كورونا المستجد.

دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان

دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان 2021، حيث يجب استغلال كل يوم في هذا الشهر، ومن لم يستطع ومر عليه الشهر دون إدراكه في العبادات والطاعات، فيجب على المسلم أن يسارع في استغلال كل دقيقة في أواخر هذا الشهر الفضيل، ويكثر الإستغفار والدعاء، وترصد “الدستور” أفضل الأدعية المكتوبة التي تقال في آخر شهر رمضان .

١-اللهم رب رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقدر فيه الصوم .. أعوذ بك أن تغيب شمس يومي هذا ولك عليّ ذنبا تريد أن تعذبني به يوم ألقاك ..

٢-اللهم الهمنا من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأجعل التقوى لنا أربح بضاعة ولا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والاضاعة .. وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .

٣-اللهم هذا الشهر الذي أنزلتَ فيه القرآن وانزلت فيه ايات بيّنات من الهدى والفرقان ، اللّهم ارزقنا صيامه .

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٤-وأعنّا على قيامه، واجعل الله فيما تقضي من الأمر المحتوم ، وفيما تُفرّق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُرَدّ ولا يُبدّل أن تكتبني من عتقاء هذا الشّهر .

٥-وأن تكتبني من حُجّاج بيتك الحرام ، المبرور حجّهم ، و المشكور سعيهم ، المغفور ذنبهم ، والمُكَفَّر عنهم سيئاته .

٦-واجعل فيما تقضي وتُقدّر أن تُطيل عمري ، وتُوسّع عليّ من الرّزق الحلال يا رب العالمين.

٧-اللهم اجعل ليلة القدر من نصيبي يا منان ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبا انك كريم وهاب.

٨-اللهم إني أسألك وأنا جيك يا ذا الجلال والإكرام وصاحب الاسم الأعظم و الوجه الأكرم والعطية الجزلى أسألك باسمك الأعظم إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت ياحي ياقيوم أن ترزقنا أجر قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وأن تعتق رقابنا من النار وان تتقبل صيامنا وقيامنا ودعائنا.

٩-يا حي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

١٠-اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.