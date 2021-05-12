قيرغيزستان تسجل 283 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 99 ألفا و316 شخصا.



وسجلت السلطات الصحية أيضا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 8 وفيات ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ شهر مارس عام 2020 إلى 1675 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



ولا يزال يوجد 1755 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 447 في حالة خطيرة.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.