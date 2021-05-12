التهرب الجمركي تحرر 5 محاضر ضبط لزجاجات مشروبات كحولية بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي مدير مباحث الجمارك من تحرير 5 محاضر ضبط لعدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام بعض المحال والمخازن بالقاهرة بالاتجار في المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم تم تشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفي مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بالمكافحة بحضور العقيد أحمد عبد الناصر والعقيد محمود مرسي والعقيد محمد صالح مفتشي مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمحال والمخازن المذكورة حيث تم ضبط 207 زجاجات مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة وكذا ١٩ خرطوشة سجائر أجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات المستحقة 9 ملايين و400 ألف و80 جنيها.

قرر عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي وتقدم المتهمين بطلبات تصالح وقاموا بسداد جزء من المبالغ المستحقة تحت حساب التصالح.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.