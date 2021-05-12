انهيار جزء من برج الشروق فى قطاع غزة عقب قصف إسرائيلى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، بانهيار جزء من برج الشروق في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، برج الشروق، وسط مدينة غزة، بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.

وفى وقت سابق من اليوم، أصيب شاب بجروح، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص الحي صوب شاب أثناء عبوره الحاجز، ما أدى إلى إصابته بجروح.