الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

مصر

مصر تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» اليوم

أسترازينيكا
أسترازينيكا

تصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أضخم شحنة من لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا بواقع 1.7 مليون جرعة قادمة من ألمانيا، ضمن حصص مصر من "كوفاكس"، على أن تخضع للفحص والتحليل الكامل للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها لتوفيرها بالمراكز بجميع أنحاء الجمهورية.

فيما أكدت مصادر بمطار القاهرة، أنه من المنتظر أن تصل الشحنة إلى مطار القاهرة مساء الأربعاء، على متن رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا الرحلة رقم LH580، والقادمة من فرانكفورت الألمانية، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وستقوم السلطات بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الشحنة وتسليمها للجهات المختصة.

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