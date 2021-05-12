أول تعليق من أحمد حلمي بعد ظهوره في الحلقة 29 من الاختيار 2

علق النجم أحمد حلمي على ظهوره في الحلقة 29 من مسلسل الاختيار الجزء الثاني والتي حملت اسم كأس الأمم الإفريقية حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا لكل أسرة مسلسل الاختيار وشكرا للمخرج المبدع بيتر ميمي على اختياري كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر".

وأضاف حلمي في كلماته قائلا: "تشرفت جدا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان أحسن بسبب مكان اسمه الأرض والوطن مصر وتحيا مصر".

ومسلسل الاختيار شارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف إلي جانب النجوم الأساسيين من بينهم الفنان كريم فهمي والفنان أشرف زكي والفنان احمد عز والفنان محمد رجب والفنان هشام ماجد والفنان عزوز عادل وآخرون.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك في السباق الرمضاني الحالي عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة لكبار النجوم من بينها مسلسل موسي والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان ومسلسل اللي مالوش كبير بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان احمد العوضي ومسلسل كوفيد 25 والذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف ومسلسل ضل راجل والذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ومسلسل النمر لمحمد عادل امام ومسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان ومسلسل ولاد ناس ومسلسل ملوك الجدعنة ومسلسل وكل ما نفترق ومسلسل قصر النيل ومسلسل هجمة مرتدة ومسلسل القاهرة كابول ومسلسل احسن اب وعدد كبير من الأعمال.