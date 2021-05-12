محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور مع الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية.

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مبادرة كرنفال الفرحة الذي تقيمه مؤسسة نور مشكاة والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عادل الغضبان، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس ادارة موسسة مشكاة نور.

حيث تعاونت محافظة بورسعبد والقيادات الأمنية والتنفيذية ومؤسسة مشكاة نور للعام الثاني على التوالي لتنفيذ مبادرة (كرنفال الكحك) ، و نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة والتي تسببت في عدم إقامة أي احتفال ، والذي تقوم المؤسسة بالتعاون مع محافظة بورسعيد بشراء أطنان من الكحك من الأسر المنتجة دعمًا لهم وإهدائها للأسر رقيقة الحال في ضواحي المحافظة بعد اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

يُذكر أن هذه المبادرة بدأت العام الماضي ٢٠٢٠ في محافظة بورسعيد- بدلا من شبك البالونات على المساجد- ثم انتشرت في مختلف المحافظات مثل الإسماعيلية، سوهاج، قنا والأقصر وغيرها.

وفي سياق متصل؛ كان قد أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمي الخط الساخن ١١٤ و ٠١٢٠١٤٦١٩١٦ و ٠٦٦٣٢٢٢٩٤٥ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات والشاطي ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية .



وأضاف محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين.

كرنفال

كرنفال

كرنفال

كرنفال

كرنفال

كرنفال

كرنفال

كرنفال