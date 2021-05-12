الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

تحرير 1213 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات مرورية بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة من ضبط 1213 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء عصام صلاح نائب مدير مرور الجيزة والعميد عادل هندي رئيس مباحث المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 546 انتظار خاطئ و15 بدون قيادة و 36 بدون تسيير و234 متنوع و64 نموذج 125 و487 مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و29 عكس الاتجاه و45 عدم استخدام حزام الأمان و546 حملة السرفيس 768 التصالح الفوري و487 ملصقات ومعلقات و87 زجاج فاميه و945 جاوز السرعة المقررة قانونا الرادار.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.

وفى سياق متصل شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات موسعة تحت إشراف اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وقامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق  بحملة موسعة من رفع 1287 حالة إشغال للمحلات والمقاهي، وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين .

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الأكثر قراءة

المجني عليهم في «فيديو الكفن» بعين شمس: «كانوا قاصدين كسرنا»

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

وزير النقل يعلن وصول القطار التاسع من الـ«32 قطارا» الكورية

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

تسببت في قتل جندي: حماس تهاجم مركبة للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

عملية للشاباك والجيش .. تفاصيل اغتيال إسرائيل قادة أركان حماس والجهاد الإسلامي

الرئيس الفلسطينى وملك الأردن يبحثان التطورات فى القدس وقطاع غزة