الأربعاء 12 مايو 2021
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القبلة

البحوث الإسلامية يطلق حملة «اغنوهم عن ذل السؤال» للدعوة للتكافل الاجتماعي

د. نظير عياد
د. نظير عياد

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تنفيذ حملة توعوية إلكترونية، بعنوان: «أغنوهم عن ذلّ السؤال» لدعوة الناس إلى تحقيق معاني التكافل المجتمعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين خاصة في أيام عيد الفطر المبارك وفي ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم نتيجة جائحة كورونا.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التوعوية التي ينفذها المجمع إلكترونيًا عبر صفحاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الصفحات الشخصية للوعاظ والواعظات، وذلك لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية والتأكيد على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودوره في رقي المجتمع ونهضته.

وأضاف عيّاد في بيان له، الأربعاء، أن الحملة يتزامن إطلاقها مع حلول عيد الفطر المبارك، وتسعى لتلبية حاجة الفقراء والمحتاجين والدعوة إلى مساعدتهم ودعمهم خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من آثار اقتصادية لم ينج منها أحد.

وأوضح أن فعاليات الحملة تركز على بيان المواقف العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن تكون في حياة الناس مثل: الإحساس بمعاناة الفقراء والبؤساء، ونفع الناس وتخفيف معاناتهم ومواساتهم، وإدخال السرور عليهم، وتفريج كرباتهم، ومساعدتهم في قضاء حوائجهم، وإعانة المحتاج، والسعي في علاج المرضي، والإحساس بالغير وبهمومه.

كان مجمع البحوث الإسلامية، قدم التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجعله عيد فرح وسرور على الأمتين العربية والإسلامية وأن يعم الخير والبركات على جميع شعوب الأرض.

وقال الأمين العام إن عيد الفطر المبارك فرصة طيبة للتواصل بين الناس ونشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، كما أنه فرصة لتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكامل والتكافل الاجتماعي فيما بينهم، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع. 

البحوث الاسلامية عيد الفطر حملة توعوية أغنوهم عن ذل السؤال الأزهر الشريف

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