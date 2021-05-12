شرطة المرافق ترفع 1287 حالة إشغال طريق بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات موسعة تحت إشراف اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطي الفعال.

وقامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العقيد هاني الحسيني رئيس مباحث المرافق بحملة موسعة من رفع 1287 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع و الميادين.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي سياق متصل شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات مرورية بقيادة اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة من ضبط 1213 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء عصام صلاح نائب مدير مرور الجيزة والعميد عادل هندي رئيس مباحث المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 546 انتظارا خاطئا و15 بدون قيادة و36 بدون تسيير و234 متنوعا و64 نـمـوذج 125 و487 مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و29 عكس الاتجاه و45 عدم استخدام حزام الأمان و546 حملة السرفيس 768 التصالح الفوري و487 ملصقات ومعلقات و87 زجاج فاميه و945 جاوز السرعة المقررة قانونا الرادار.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.