الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

محطة تل أبيب

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة

ارتفاع حصيلة شهداء
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي العنيف ضد قطاع غزة المحاصر، والمستمر منذ أول أمس، الاثنين.

ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة 


وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، أن القصف الإسرائيلي ضد غزة أسفر عن 56 شهيدا بينهم 14 طفلا، و5 سيدات، وأكثر من 335 مصاب آخرين.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات عنيفة ضد المباني السكنية في غزة، بالإضافة إلى اغتيال العديد من قادة حركتي حماس والجهاد، بجانب استهداف المدنيين.

وأسفرت الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن تدمير مباني مقر قيادة قيادة الشرطة في غزة والعديد من المقارات الحكومية، بحسب ما أعلنه إياد البزم المتحدث باسم وزارة داخلية غزة.

الجيش الإسرائيلي يغتال 12 قائدا من حماس والجهاد 


وأعلنت كتائب القسام اغتيال باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة، وعدد من قادتها، ليرتفع عدد الاغتيالات لـ12.

وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال عيسى، بالإضافة جامع طحلة رئيس قيادتها السيبرانية، وجمال زبدة رئيس البحوث والمشاريع الخاصة في قسم إنتاج الذخائر، وحازم خطيب كبير مهندسي قسم الذخائر.

وأشار إلى أنه تم اغتيال سامي رضوان قائد قسم الاستخبارات الفنية، ووليد سمالي كان مسئولا عن المعدات الصناعية بقسم إنتاج الأسلحة، في قصف سابق.

حماس والجهاد تقصفان تل أبيب بأكثر من 300 صاروخ

وأطلقت كتائب القسام - الذراع العسكري لحركة حماس - 240 صاروخا تجاه تل أبيب ومطار بن جوريون، بالإضافة إلى 100 صاروخ لمدينة بئر السبع المحتلة، مهددة باستمرار قصف عمق إسرائيل في حال عدم توقف الأخيرة عن استهداف البنيات السكنية.

وقال الذراع العسكري لحماس إن الإطلاق الأول لـ130 صاروخا تجاه تل أبيب ومطار بن جوريون، كانوا من طراز "العطار - A"، وهو محلي الصنع، وأعلن عنه بعد عملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية ضد غزة عام 2014.

وأضاف أن الجولة الثانية من إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب والمطار، والتي تمت فجر أمس الأربعاء تضمنت 110 صواريخ، استخدمت فيها صواريخ "SH85" للمرة الأولى، بالإضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90، فيما استهدفت بئر السبع بصواريخ طراز "سجيل"، كما تم استهداف قاعدة "نفاتيم" الجوية الإسرائيلية هناك، وقاعدة "بلماحيم" في مستوطنة "ريشون ليتسون"، بالإضافة إلى 100 صاروخ أطلقتهم سرايا القدس - الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي - تجاه تل أبيب. 

شهداء قصف إسرائيلي غزة الجيش الإسرائيلي تل أبيب

الأكثر قراءة

المجني عليهم في «فيديو الكفن» بعين شمس: «كانوا قاصدين كسرنا»

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

وزير النقل يعلن وصول القطار التاسع من الـ«32 قطارا» الكورية

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

تسببت في قتل جندي: حماس تهاجم مركبة للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

عملية للشاباك والجيش .. تفاصيل اغتيال إسرائيل قادة أركان حماس والجهاد الإسلامي

الرئيس الفلسطينى وملك الأردن يبحثان التطورات فى القدس وقطاع غزة