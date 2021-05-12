حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي العنيف ضد قطاع غزة المحاصر، والمستمر منذ أول أمس، الاثنين.

ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة



وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، أن القصف الإسرائيلي ضد غزة أسفر عن 56 شهيدا بينهم 14 طفلا، و5 سيدات، وأكثر من 335 مصاب آخرين.

ويستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات عنيفة ضد المباني السكنية في غزة، بالإضافة إلى اغتيال العديد من قادة حركتي حماس والجهاد، بجانب استهداف المدنيين.

وأسفرت الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن تدمير مباني مقر قيادة قيادة الشرطة في غزة والعديد من المقارات الحكومية، بحسب ما أعلنه إياد البزم المتحدث باسم وزارة داخلية غزة.

الجيش الإسرائيلي يغتال 12 قائدا من حماس والجهاد



وأعلنت كتائب القسام اغتيال باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة، وعدد من قادتها، ليرتفع عدد الاغتيالات لـ12.

وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال عيسى، بالإضافة جامع طحلة رئيس قيادتها السيبرانية، وجمال زبدة رئيس البحوث والمشاريع الخاصة في قسم إنتاج الذخائر، وحازم خطيب كبير مهندسي قسم الذخائر.

وأشار إلى أنه تم اغتيال سامي رضوان قائد قسم الاستخبارات الفنية، ووليد سمالي كان مسئولا عن المعدات الصناعية بقسم إنتاج الأسلحة، في قصف سابق.

حماس والجهاد تقصفان تل أبيب بأكثر من 300 صاروخ

وأطلقت كتائب القسام - الذراع العسكري لحركة حماس - 240 صاروخا تجاه تل أبيب ومطار بن جوريون، بالإضافة إلى 100 صاروخ لمدينة بئر السبع المحتلة، مهددة باستمرار قصف عمق إسرائيل في حال عدم توقف الأخيرة عن استهداف البنيات السكنية.

وقال الذراع العسكري لحماس إن الإطلاق الأول لـ130 صاروخا تجاه تل أبيب ومطار بن جوريون، كانوا من طراز "العطار - A"، وهو محلي الصنع، وأعلن عنه بعد عملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية ضد غزة عام 2014.

وأضاف أن الجولة الثانية من إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب والمطار، والتي تمت فجر أمس الأربعاء تضمنت 110 صواريخ، استخدمت فيها صواريخ "SH85" للمرة الأولى، بالإضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90، فيما استهدفت بئر السبع بصواريخ طراز "سجيل"، كما تم استهداف قاعدة "نفاتيم" الجوية الإسرائيلية هناك، وقاعدة "بلماحيم" في مستوطنة "ريشون ليتسون"، بالإضافة إلى 100 صاروخ أطلقتهم سرايا القدس - الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي - تجاه تل أبيب.