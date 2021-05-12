الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة.. وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل

الطاوس
الطاوس

مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة احتلت تلك الكلمات نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خاصة مع تصاعد الأحداث والحكم على المغتصبين بالإعدام حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له وترددها عبر القمر الصناعي نايل سات وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل.


أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة

 

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل الطاووس بطولة الفنان السوري جمال سليمان مجموعة من الأحداث المثيرة التي جعلت الكثير من المشاهدين يبحثون عنها عبر مواقع الانترنت حيث شهدت الحلقة مرافعة المحامي جمال أسطول دفاع المجني عليها أمنية فيما شهدت أيضا الحلقة الحكم على المغتصبين بالاعدام شنقا عقب سماع أقوال شهود الإثبات وشهود النفي والاطلاع على جميع الأدلة التي تؤكد الاتهام على الجناة من اغتصاب وتخدير الضحية واستدراجها رغم إدارتها إلى موقع الجريمة وظهور أمنية المفاجئ في المحكمة لتؤكد أنها على قيد الحياة.

 


مواعيد عرض مسلسل الطاووس

 

يمكن لعاشقي الدراما الرمضانية متابعة أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الأخيرة بطولة الفنان السوري جمال سليمان والفنانة سهر الصائغ عبر شاشة فضائية النهار في تمام الساعة السادسة والنصف والثانية في تمام الساعة الرابعة صباحا والثانية الساعة الحادية عشر مساءا فيما يعاد المسلسل أيضا على شاشة النهار دراما في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء والسابعة مساءا والرابعة عصرا حيث يعرض المسلسل قضية بارزة في المجتمع وهي العنف ضد المرأة و عقوبات قضايا الاغتصاب.

 

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تعرف على أبرز نجوم الفن المشاركين في مسلسل الطاووس

 

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة الاخيرة والذي يعرض حاليا في رمضان 2021  وأبطاله سيطروا على محركات البحث في الآونة الأخيرة حيث يشارك في المسلسل النجم السوري جمال سليمان والفنانة سهر الصائغ و الفنان أحمد فؤاد سليم و الفنانة هالة فاخر والفنان خالد عليش والفنانة فرح الزاهد و دانا حمدان وعابد عماني ومها نصار وباقة من  أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي المسلسل من تأليف محمد ناير و إخراج رؤوف عبد العزيز حيث لاقي المسلسل اعجاب الجماهير خاصة لمتاقشته قضية الاغتصاب في إطار اجتماعي درامي.

 

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