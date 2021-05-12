الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمة الكويتى يدعو لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

مرزوق علي الغانم
مرزوق علي الغانم

دعا رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى التركیز على العمل الجماعي لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مقترحا تشكیل وفد من الاتحاد البرلماني العربي للاجتماع مع رئیس الاتحاد الدولي ورؤساء المجامیع الجیوسیاسیة في الاتحاد لبحث سبل اتخاذ اجراءات تتعلق بفضح ممارسات الاحتلال.


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية/كونا/ أن ذلك جاء في كلمة ألقاھا الغانم، الیوم الأربعاء، أمام المؤتمر الـ31 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد افتراضیا عبر تقنیة الاتصال المرئي.


وأعرب الغانم عن الأمل في أن یبادر الاتحاد البرلماني العربي الى التنسیق مع منظمات المجتمع المدني العربیة وجمعیات الھلال الأحمر والمؤسسات الخیریة لتنظیم حملة تبرعات شعبیة واسعة محددة الوقت والتاریخ لدعم الصمود الفلسطیني بالقدس وباقي الأراضي الفلسطینیة المحتلة.


وقال " لیس جدیدا ما یفعله الاحتلال الاسرائيلي في الأقصى وحي الشیخ جراح وحي العمود منذ فترة فیما یتعلق بتجاھله كل المواثیق الدولیة، كما أنه لیس جدیدا ولا غریبا ما یقوم به الفلسطیني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص فیما یتعلق بصموده النبیل وجلده الطویل".


وأضاف "الجدید ھذه المرة وربما كلنا لاحظنا ذلك ھو حجم التفاعل والتضامن والتعاطف والمؤازرة لیس من الشعوب العربیة والإسلامیة فقط بل كل شعوب العالم"، مشيرا إلي أن وسائل التواصل الاجتماعي غصت بكل أنواع التعلیقات في حملة عفویة غیر منظمة لفضح الاحتلال وممارساته وھذا المعطى الجدید مھم وحیوي.

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