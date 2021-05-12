محافظ أسوان يسلم أجهزة كهربائية لـ 12 عروسًا من الأيتام وغير القادرين

ضمن مبادرة " الناس لبعضهم "..

وزع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، أجهزة كهربائية منزلية حديثة على 12 عروسا من الأيتام وغير القادرين عبارة عن ثلاجة 10 قدم وبوتاجاز وغسالة، مقدماً التهنئة للعرائس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأيضاً قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة.

وجاء ذلك تتويجاً لجهود مبادرة "الناس لبعضهم" خلال شهر رمضان التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في 26 مارس 2020 مع الموجة الأولي لجائحة كورونا.

فيما أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أن المبادرة تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وذلك في إطار تضافر الجهود الحكومية المبذولة والمجتمع المدني من أجل التخفيف عن البسطاء غير القادرين لرسم البسمة والفرحة على وجوههم ولاسيما مع إستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تقديم المساعدات المختلفة للفتيات المقبلات على الزواج وغيرهن من الحالات المستهدفة لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.



وأوضح المحافظ أن مبادرة " الناس لبعضهم " حققت معدلات كبيرة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية في كافه المجالات الإجتماعية والمادية والطبية، حيث تم خلال شهر رمضان تقديم 25 طن مواد غذائية لعدد ألفين أسرة ، بجانب تقديم 3 آلاف وجبة ساخنة ، وسداد مديونيات لعدد 90 أسرة ، كما تم أيضاً صرف روشتات علاج لـ 63 حالة مرضية مزمنة ، مع صرف مساعدات مالية عاجلة لعدد ٧٥٠ مواطنا والمساهمه في إعاده تأهيل 3 منازل تعرضوا للحريق بمنطقتى أبو الريش والكوبانية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المبادرة نجحت أيضاً فى توقيع الكشف والفحوصات الطبية لـ 286 حالة لحالات مرضية مختلفة ، والتدخل الجراحى لـ 16 حالة ، وتوفير 14 حضانة ، بالإضافة إلى دعم مرضي العزل المنزلي لمصابى فيرس كورونا بأسطونات أكسجين لعدد 153 مريضا ، وكذا تقديم 15 كرسي متحرك لذوي الهمم وطفلتين مصابتين بالشلل الرباعي، علاوة على تقديم كسوة العيد لعدد 100 طفل يتيم.

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