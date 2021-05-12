مصر للطيران: تشغيل 150 رحلة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران نحو الاستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية لإعطاء فرصة لأكبر عدد من شرائح المجتمع المصري وخاصة الشباب في الاستمتاع بمعالم مصر السياحية وزيارة مقاصدها الأثرية وشواطئها الخلابة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن استمرار أسعارها التنشيطية علي رحلاتها الداخلية للسفر من القاهرة والإسكندرية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا ومرسي علم حتى ٣١ مايو الجاري ضمن مبادرة دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية التي انطلقت في شهر يناير الماضي.

وأضاف أبو العينين أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة و الإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصري وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

من ناحية أخرى صرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك والإجازة الصيفية قررت مصر للطيران تشغيل ١٥٠ رحلة داخلية إضافية ومنتظمة الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٩ مايو الحالي لاستيعاب طلب كثير من العملاء في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحية المصرية وذلك مع التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة.

وأضاف نبيل أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران خلال هذه الفترة ٦٠ رحلة بخط سير القاهرة / شرم الشيخ/ القاهرة و٥٠ رحلة بخط سير القاهرة / الغردقة / القاهرة و٢٠ رحلة بخط سير القاهرة / الأقصر و١٤ رحلة بخط سير القاهرة / أسوان و٥ رحلات الأقصر / أسوان ورحلة واحدة أسوان / الأقصر بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى.