الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

عالم

وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط: يجب وقف العنف في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلى، اليوم الأربعاء، إنه يجب وقف العنف بين إسرائيل وغزة لحماية المدنيين، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.
وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التهدئة والتراجع عن حافة الهاوية.
وقال إن بريطانيا قلقة للغاية لسقوط ضحايا من المدنيين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء.
وفى السياق ذاته، أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم، عن قلقها من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب.
وقالت فاتو بنسودا في تغريدة على تويتر "ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما" المؤسس للمحكمة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، صباح اليوم الأربعاء، لبحث العنف المتصاعد في إسرائيل وغزة.
وقال دبلوماسيون إن المشاورات بدأتها الصين وتونس والنرويج وفرنسا وإستونيا وأيرلندا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وفيتنام.
وسيطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مجلس الأمن على الأوضاع في جلسة مغلقة.
وفي سياق متصل، تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. 
وبحث الطرفان خلال الاتصال، آخر التطورات والأحداث الخطيرة التي جرت في مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة.
وأعرب بوريل عن قلقه وأسفه من الأحداث الراهنة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مع جميع الأطراف الدولية والرباعية الدولية من أجل وقف هذا التصعيد، والحرص على ضرورة تجنيب المدنيين، وضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف، وعدم طرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.
وشدد بوريل على ضرورة مواصلة الحوار بين جميع الأطراف الفلسطينية، من أجل ضمان اجراء الانتخابات.
من جانبه شكر الرئيس عباس الاتحاد الأوروبي على الدور الكبير الذي يقوم به لمساعدة الشعب الفلسطينى، والتقدير للمواقف السياسية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وزير الدولة البريطانى لشرق الأوسط إسرائيل غزة أحداث العنف المدنيين

الأكثر قراءة

المجني عليهم في «فيديو الكفن» بعين شمس: «كانوا قاصدين كسرنا»

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

وزير النقل يعلن وصول القطار التاسع من الـ«32 قطارا» الكورية

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي ضد غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

تسببت في قتل جندي: حماس تهاجم مركبة للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

عملية للشاباك والجيش .. تفاصيل اغتيال إسرائيل قادة أركان حماس والجهاد الإسلامي

الرئيس الفلسطينى وملك الأردن يبحثان التطورات فى القدس وقطاع غزة