تجار الفسيخ بنبروه: ربنا كرمنا فى موسم عيد الفطر (فيديو)

شهدت أشواق الفسيخ بمدينة نبروة محافظة الدقهلية، رواجا و إقبالا من المواطنين على شراء الأسماك المملحة و "الرنجة" بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وأكد الباعة أن موسم عيد الفطر المبارك جاء تعويضا لهم عن الركود الذي شهده موسم شم النسيم لتصادف قدومه مع شهر رمضان.



- إقبال على الرنجة والفسيخ يزيد بعد شهر رمضان

وقال مسعد شهير، صاحب محل فسيخ بمدينة نبروه، أن تناول الرنجة والفسيخ فى العيد من العادات التى يحرص عليها الكثير من المصريين بعد الخروج من شهر رمضان مما يجعل المصريين يفضلون الاقبال على تناول الرنجة والفسيخ.



وأضاف "شهير" أن شهر رمضان الاقبال فيه على شراء الفسيخ و الرنجة، ضعيف مشيرا إلى أن الإقبال فى العيد مختلف تماما عن شم النسيم، واستكمل قائلا "ربنا عوضنا فى العيد الحمدلله"، موضحا ان أسعار الفسيخ تبدأ من 70 جنيه للكيلو حتى 100 جنيه للكيلو و سعر كيلو الرنجة 50 جنيه.

- عيد الفطر عوض البائعين عن موسم شم النسيم

وأوضح خالد شعير، صاحب محل فسيخ، أن موسم شم النسيم هذا العام كان الإقبال فيه ضعيف من قبل الأخوة الأقباط، مشيرا إلى أن عيد الفطر جاء ليعوض البائعين عن موسم شم النسيم الضعيف .

وأضاف أان جودة الأسماك المملحة تبدأ من اختيار السمك الذى سيتم تمليحه، مشيرا إلى أن نوع السمكة و تمليحها بالطريقة الجيدة، هو ما يميز مدينة نبروه عن أي مكان آخر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن نبروه تقدم للمواطنين على مستوى الجمهورية أفضل أنواع الفسيخ و أعلى جودة بأقل سعر



- صحة الدقهلية: حملات مكثفة للمرور على أماكن بيع الفسيخ

ومن جهته أكد الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تكثيف الحملات للمرور على محال بيع الأسماك المملحةـ للتأكد من صحة وسلامة الأسماك المقدمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية .



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هناك تنسيقا و تعاونا بين مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية و مديرية الطب البيطري، للمرور على محلات بيع الفسيخ بالمحافظة و أخذ عينات لتحليلها معمليا لبيان صحتها من عدمه.