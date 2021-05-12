الصحة العراقية: 21 وفاة و4666 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء، تسجيل 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة و5417 حالة شفاء، في عموم العراق.

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ مليونا و127 ألفا و 580 إصابة ، وبلغ عدد الوفيات الكلي 15 ألفا و 855 حالة ، مشيرة إلى تلقي 21 ألفا و 675 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.