الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2021| استعلم عن نتيجتك

حظى رابط نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2021 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة عقب انتهاء الامتحانات حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكتروني.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب ونسب نجاح الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي( 2020 _ 2021)



رابط نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2021

يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الاستعلام عن نتائجهم في الفصل الدراسي الثاني والتي انتهت بالانتهاء من اختبارات شهر إبريل إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بسبب انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وزيادة معدلات الوفيات والإصابات اليومية وفقا للإحصائيات وزارة الصحة والسكان المصرية والتي تحصل عليها من تقارير المعامل المركزية حيث تتخطى يوميا الـ 1000 حالة فيما تتراوح أعداد الوفيات ما بين 40 و 60 حالة يوميا.



خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الصف الأول

يستطيع طلاب الصف الأول الثانوي الاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم في الترم الدراسي الثاني باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

اختيار الصف الدراسي الأول

كتابة مدرسة الطالب والإدارة التعليمية التابعة لها

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة الاستعلام عن النتيجة

ستظهر نتيجة طلاب كاملة بدرجات كل مادة امتحن فيها الطالب

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ووفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم فإن نتيجة أولي ثانوي الترم الثاني 2021 سيتم إعلانها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، حيث بلغت نسبة النجاح بها 85% حيث يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني وفقا للرابط والخطوات السابقة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتائج وذلك خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب أو أولياء الأمور، حيث وصلت أعداد الوفيات العالمية بالفيروس اللعين قرابة 3 ملايين مواطن بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية.