صحة بنى سويف تكرم فريق التمريض لجهودهم فى مواجهة كورونا

كرم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، عدد من أعضاء هيئة التمريض المتميزات بالمستشفيات تقديرا لما قدموه من جهود خلال مواجهة فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.

وأشاد الدكتور محمد يوسف بالدور الهام الذي يقوم به أعضاء هيئه التمريض بالقطاع الصحي بأكمله سواء داخل المستشفيات وكافة أماكن تقديم الخدمة الصحية وما يقدمونه من جهود من أجل خدمة المرضى.

ووجه وكيل وزارة الصحة ببنى سويف شكره لشهداء الجيش الأبيض من الممرضات الذين ضحوا بأرواحهم للتصدى لمواجهة فيروس كورونا.

وفى سياق منفصل أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف الاستعدادات خلال عيد الفطر المبارك، حيث سيتم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض ، بحيث تنتظم الخدمة الصحية بكل المراكز والمدن والقرى بالشكل المطلوب ،لاسيما وأن المنظومة الصحية تواصل الليل بالنهار في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

فيما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية ، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك،خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد،مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات ،حيث تعتمد على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم في مختلف القطاعات وليس بشكل موسمى أو استثنائي،من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في مختلف الملفات.

مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة ، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وفي اطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

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