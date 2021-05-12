شعبة الاتصالات: مد فترة السماح بعدم تفعيل خطوط المحمول قرار صائب

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس شعبة الاتصالات إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمد فترة السماح الخاصة بعدم تفعيل خطوط المحمول إلى 90 يوما لخط الدفع المقدم "الكارت" و180 يومًا لعملاء الفاتورة صائب، ويتناسب مع طبيعة المستهلك المصري، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى تحقيق العدالة والشفافية بعد تحصيل ضريبة الموارد على الخطوط بواقع 50 جنيها، والتي أدت إلى وصول سعر الخط إلى 80 جنيها.

وأكد نائب رئيس الغرفة في تصريحات لـ"الدستور" أن مدة تفعيل الخط إلى 3 أشهر يصب في مصلحة الشركة والمستخدم معا، موضحا أن عملية الترقيم أصبحت مكلفة للدولة وهذا ما دفع القومي للاتصالات الي حماية حقوق المستخدمين في عدم سحب الخطوط غير المفعلة الا بعد انتهاء فترة السماح التي فرضها الجهاز علي شركات المحمول العاملة في السوق.

وتابع، أن هناك زيادة في أعداد مستخدمي خدمات الاتصالات خلال تداعيات جائحة كورونا ونمو كبير في حجم الاستخدام للسعات الدولية والمحلية للإنترنت وزيادة متوسط سعات الذروة يوميا بعد الاعتماد علي البنية الرقمية في جميع القطاعات وخاصة التعليم والصحة والعمل عن بعد مما أدى إلى قفزات في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي، مشيرا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قائمة بأهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقي خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا بمرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.21 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 104.1 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.11 مليون عميل، وشهري بلغ 80 ألف عميل عن شهر نوفمبر الماضي والذي سجل نحو 105.13 مليون مشترك بحسب بيانات أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري.



في حين بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 95.36 مليون مشترك خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 95.34 مليون عن نفس الفترة عام 2019، بمعدل نمو شهري بلغ 0.47% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، والذي سجل نحو 94.91 مليون مشترك، وبمعدل نمو سنوي 0.02%.



وقالت التقرير أن نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر سجل نحو 93.65 % بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 95.38 % عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو شهري 0.30 % عن نوفمبر الذي سجل فيه 93.36% في حين سجل تراجعا سنويا بلغ 1.72%.



وأضاف التقرير أن عدد السنترالات بلغ نحو 1511 سنترالا منها 1052 سنترالا في الريف، في حين استحوذ القطاع المنزلي عن نحو 88% من مشتركي الهاتف الثابت، تلاه القطاع التجاري بنحو 10% واخير القطاع الحكومي بنحو 2% فقط من المشتركين.