الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذى
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: غرفة عمليات مركزية للتصدى لأى تعديات

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية

تواصل عرفة العمليات المركزية التي شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالادارة المركزية لحماية الأراضي، أعمالها، منذ صباح اليوم، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لرصد اي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، والتعامل معها وازالتها في المهد، وذلك بالتنسيق مع اجهزة الحكم المحلي وجهاز الشرطة.

وقال الدكتور انور عيسى رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، انه تم الربط بين غرفة العمليات المركزية، والغرف العامة والفرعية بمديريات الزراعة والادارات الزراعية، لرصد اي حالات للتعدي على الرقعة الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معها على الفور، لافتا الى انه يتم ايضا تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين في هذا الشأن على مدار الساعة، ويتم التعامل بحزم وجدية وتنفيذ الازالة بالتنسيق مع اجهزة الشرطة والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي، الى انه تم الغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية، طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لتكليفات رسمية صادرة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على المرور الدوري والمستمر لمشرفي  الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأي حالة تعدي على الارض الزراعية، لازالتها في المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وقال الدكتور  أنور  عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة للدستور ، ان غرفة عمليات الوزارة تتابع التعديات بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة ويتم إزالة التعديات اول بأول للحفاظ على الرقعة الزراعية وأن العمل مستمر من مهندسين حماية الاراضي بالمناوبة في جميع مديريات الزراعة والإدارات الزراعية في 27 محافظة، واكتشاف اي تعديات وازالتها فورا واتخاذ الاجراءات القانونية، واحالة المتعدين للنيابة العسكرية، وان غرفة العمليات مستمرة على مدار الساعة وتلقى الشكاوى على ديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الزراعية بالمحافظات

اول أيام الإجازة الزراعة تواصل العمل بغرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي والربط الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدي على

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