الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

عملية للشاباك والجيش .. تفاصيل اغتيال إسرائيل قادة أركان حماس والجهاد الإسلامي

الهجمات على غزة
الهجمات على غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصفية مسؤولين في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس وكذلك قادة من الجهاد الإسلامي في عملية مشتركة مع جهاز الشاباك (الأمن العام الداخلي الإسرائيلي)، حيث هاجمت المقاتلات الإسرائيلية مبنى تواجد به النشطاء في قطاع غزة.

كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن: "التطورات الأخيرة قاسية والتي تشمل إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، سنرد بقوة مضاعفة- لن أقدم تفاصيل". وهو ما عتبره البعض أن عمليات الاغتيال جاءت رداً على هجمات حماس على تل أبيب مساء أمس.

القيادات التي اغتالتها إسرائيل

تمت خلال العملية تصفية قادة في هيئة "أركان كتائب القسام" في غزة وخان يونيس، الذين يعتبرون مقربين جداً من قائد الذراع العسكرية لحركة حماس محمد ضيف. 

من جهته قال الشاباك إن من بين القتلى في الهجمات: باسم عيسى، قائد لواء مدينة غزة التابع لحركة حماس وجامع طحلة رئيس قيادتها السيبرانية وجمال زبدة رئيس البحوث والمشاريع الخاصة في قسم إنتاج الذخائر وحازم خطيب كبير مهندسي حماس في قسم الذخائر.

أفادت التقارير أنه تمت مهاجمة بيوت قائد شرطة غزة باسم عيسى، وقائد شرطة خان يونس رافع سلامة ورئيس وحدة المخابرات العسكرية التابعة لحماس محمد اليازوري التي استخدمت كبنية تحتية لحماس. 

كما قُتل سامي رضوان، قائد قسم الاستخبارات الفنية في حماس، ووليد سمالي، الذي كان مسؤولاً عن المعدات الصناعية لقسم إنتاج الأسلحة بالحركة، في هجمات سابقة، وأشار الشاباك إلى "مقتل 10 نشطاء آخرين من إنتاج الأسلحة في حماس وقسم البحث والتطوير".

إسرائيل تهاجم مقرات شرطة حماس

من جانبها أفادت حركة حماس بأن الجيش الإسرائيلي قام بتدمير مراكز الشرطة في المدينة، فيما تحدثت مصادر فلسطينية عن استهدف مكاتب اجهزة أمن حماس ومبان حكومية اضافية. 

كما استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مبنى في حي الرمال شمال قطاع غزة، الذي يتواجد به مقر الاستخبارات، مقر الضفة، ولواء غزة التابع لحماس، كما أعلن الجيش الاسرائيلي عن تصفية ناشطين حمساويين قاموا بإطلاق القذائف الصاروخية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الغارات الحربية الإسرائيلية تسببت بإلحاق ضرر كبير لبرج سكني وسط مدينة غزة، وهذا هو البرج الثاني الذي يقوم الجيش الإسرائيلي الذي استهدفه بعد قيامه بتحذير قاطنيه.

وطالب وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس الحكومة الإسرائيلية، اليوم، تمديد سريان إعلان حالة طوارئ خاصة لأسبوعين إضافيين في البلدات الاسرائيلية التي تبعد 80 كلم عن قطاع غزة، وزارة الأمن الإسرائيلية قالت إن المطالبة تأتي على خلفية النية لتوسيع الحملة العسكرية، وعلى ضوء التقييمات الأمنية. 

حماس تستعد للرد على عمليات الاغتيال

تعهد النشطاء الفلسطينيون في قطاع غزة بإطلاق جولة أخرى من الصواريخ على وسط إسرائيل وتل أبيب وحيفا ردا على ضربات الجيش الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل 6 من قادة حماس.

من جهته تعهد وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بمزيد من الهجمات على حماس، وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة لتحقيق "هدوء تام طويل الأمد قبل التفكير في وقف إطلاق النار".

حماس الجهاد الإسلامي إسرائيل اغتيال غزة

الأكثر قراءة

وزير النقل يعلن وصول القطار التاسع من الـ«32 قطارا» الكورية

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

أخبار حالة الطقس والأمطار على مصر وأعالي النيل خلال 48 ساعة

كيف تحمي نفسك من «كورونا على مواد البقالة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية للشاباك والجيش .. تفاصيل اغتيال إسرائيل قادة أركان حماس والجهاد الإسلامي

الرئيس الفلسطينى وملك الأردن يبحثان التطورات فى القدس وقطاع غزة

8 وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين