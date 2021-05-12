محافظ القاهرة يشدد على ائمة المساجد بالالتزام بالإجراءات الوقائية في صلاة العيد

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقاهرة بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك غدًا، وعدم اصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن، مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس، وجلب المصلى الخاص بكل مصل وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين

- رفع درجة الاستعداد قبل عيد الفطر

كان محافظ القاهرة قد أعلن أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى، بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد، كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 ، و114 والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

- التشديد على الالتزام بمواعيد غلق المحلات



وشدد "عبدالعال "على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة به والالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية.



وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى لمتابعة الالتزام بتنفيذ الرجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى مع توقيع العقوبات على المخالفين .

