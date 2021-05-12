تحرير 15 مخالفة ذبح خارج المجزر فى قنا

قبل عيد الفطر المبارك

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم، والمجمدات، والدواجن، والأسماك للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها، التي لا تصلح للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، في بيان صحفي، أن جهود تلك الحملات أسفرت عن تحرير15 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية فى مراكز " أبوتشت ، نجع حمادى، قنا ، قفط " بإجمالى وزن 154 كجم، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتمت إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

- حملات مكثفة على محلات بيع اللحوم

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى، أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحلات بيع اللحوم، لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى، سواء صحيا أو ماديا .

وكان محافظ قنا، قد أعلن عن توافر السلع التموينية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين بجميع المحال والأسواق، خلال عطلة أيام عيد الفطر المبارك، موضحا أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتوفير السلع التموينية والسلع الحرة في منافذ البيع المختلفة بكميات مناسبة، لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي، بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والدقيق والزيت والسكر بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة

ووجه " الدوادى "رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة القطاعات الرقابية لتكثيف الحملات التموينية لمتابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة بشكل يومي خلال عطلة العيد، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل وحدة محلية، على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.