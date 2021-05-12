سعفان يتابع تنفيذ إجازة عيد الفطر بالقطاع الخاص

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة عيد الفطر المبارك بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أنه تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وحتى الأحد الموافق 16 مايو 2021. وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد منشور الوزارة للمديريات، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.



وذلك في ضوء صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلي 16 مايو الجاري في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

كما يقوم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمتابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وفي وقت سابق، هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا.

وأعرب الوزير عن تمنياته أن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال سعفان في التهنئة: «ونحن إذ نستقبل عيد الفطر المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمجدين والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم».