وفرة في الأدوية والأمصال وفصائل الدم بالتزامن مع عيد الفطر ببورسعيد

صحة ببورسعيد: وفرة في الأدوية والأمصال وفصائل الدم بالتزامن مع عيد الفطر

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الأربعاء ، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة منافذ الخدمة الطبية، وذلك تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.



وأكد "أبوهاشم" في تصريحات خاصة، توافر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية واستعدادها الكامل لاستقبال أي حالات طارئة أو حوادث، وكذلك توافر فصائل الدم ومشتقاته وتوافر كميات كافية من الأمصال.

وأهاب وكيل صحة بورسعيد بالمواطنين ضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأن تجنب التجمعات والازدحام وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، كما شدد على إدارة مراقبة الأغذية بالاستمرار في شن الحملات الرقابية على منافذ تداول الأغذية، خاصة الأسماك المملحة ضمانا لوصول غذاء آمن للمواطنين.

وفي شأن آخر حرص الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الأربعاء، على القيام بتكريم عدد من أعضاء هيئة التمريض المتميزين، وذلك تقديرا لما يقومون به من جهود مضنية تجاه الخدمات الطبية، مؤكداً أنهم حجر الزاوية في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض.

وطالب "وكيل الوزارة" أطقم التمريض ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يتعرض له العالم في الوقت الحالي من جائحة كورونا، مؤكداً أن أطقم التمريض وقفت علي خط النار، وقدموا شهداء فداء لهذا الوطن في الحرب ضد كورونا.

جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بالأسبوع العالمي للتمريض (IND) في جميع أنحاء العالم، في الثاني عشر من مايو من كل عام، للإشارة إلى إسهامات الممرضين في المجتمع.

جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بالأسبوع العالمي للتمريض (IND) في جميع أنحاء العالم، في الثاني عشر من مايو من كل عام، للإشارة إلى إسهامات الممرضين في المجتمع.