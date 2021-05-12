الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجولات المفاجئة» تقطع هدوء إجازة العيد لوزير النقل وسط أسرته

وزير النقل
وزير النقل

أعلنت وزارة النقل حالة الطورائ فى كافة القطاعات التابعة لها ومنها السكة الحديد والمترو، لاستقبال المواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر، قالت مصادر خاصة في وزارة النقل، إن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، سيقضي فترة عيد الفطر في القاهرة وسط أسرته، ولكنه سيقوم ببعض الجولات المفاجئة للتأكد من سير العمل على أكمل وجه خلال احتفالات عيد الفطر، حرصًا منه على توفير مستوى عال ومميز من الخدمة لجمهورالركاب.


 وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، أن وزير النقل، قام بتشكيل غرفة عمليات بمتابعة سير العمل فى هيئة السكة الحديد وسير الرحلات على الوجه البحريوالوجه القبلي، كما تتم متابعة حركة مترو الأنفاق فى الخطوط الثلاثة للمترو.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق عن استكمال أسطول قطارات الخط الثالث للمترو لاستيعاب تشغيل الخط الثالث الذي تم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة منه فى أغسطس 2020 ومن المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة في ديسمبر 2021  وفي ضوء خطة تحديث أسطول القطارات العاملة للخط الثاني  للمترو للحفاظ على الأصول وتقليل تكاليف الصيانة واستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب.

وأعلن وزير النقل وصول القطار المكيف التاسع لمترو الأنفاق إلى ميناء الإسكندرية وذلك ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديداً للعمل بالخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات بتكلفة إجمالية  317 مليون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري وبما يعادل 6.4 مليار جنيه.

وزير النقل العيد السكة الحديد المترو جولات

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