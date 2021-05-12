الإنترنت مقصد لشراء حلويات العيد.. أسوانية: الإقبال جيد لانخفاض الأسعار 30% عن الأسواق

بسبب كورونا البيع «أونلاين» يتصدر

تبدأ الأسر في تجهيز وشراء العديد من المستلزمات والأطعمة مع حلول عيد الفطر المبارك التي يعتبر شرائها أساسيًا للشعور ببهجة العيد، نظرًا لأنها بمثابة عادات قديمة ومستمرة علي مدار السنوات، ولكن خلال الآونة الأخيرة وخاصة خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، لم تكن الأسواق المحلية مقصدًا لتجهيز كل ما يحتاجونه من حلويات وشيكولاتات ومأكولات التسلية لاستقبال العيد.

إلا أن مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليه البيع '' الأونلاين"، احتلت مكانة كبيرة جدًا بالنسبة لهم، لما تقدمه من مزايا أبرزها أسعار أقل وجودة أعلى، وتوفير أصناف جديدة أيضًا.

- البيع "أونلاين" يزدهر بسبب كورونا

وبالتزامن مع موسم عيد الفطر المبارك ، التقت'' الدستور'' إحدى بائعات الحلوى و الشيكولاتات والمكسرات، عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' لتعرف على حركة البيع والشراء خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى مدى المميزات التي يوفرها "الاونلاين" ليصبح مقصدًا أساسيًا وبديلاً للأسواق المحلية حاليًا.

- فكرة المشروع

قالت أم بلال، سيدة أسوانية، وصاحبة إحدى "جروبات" بيع الشيكولاتات والحلوى عبر موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك ''، إن فكرة مشروعها الصغير جاءت من خلال أنها كانت تسافر بشكل لمحافظات الوجه البحري وهم القاهرة و الإسكندرية وبورسعيد، وكانت دائمًا خلال فترة سفرها تجد أنواعًا من الشيكولاتات غير متوفرة في أسوان على الرغم من أسعارها المنخفضة وجودتها الجيدة، قائلة'' حسيت ان أسوان محرومة جدا منها''، ومن هنا قررت تنفيذ هذه الفكرة كمشروع صغير لزيادة دخلها هي وزوجها ' خالد مصطفي' بجانب عملهم الأساسي.

- البداية كانت بألف جنيه

وأضافت لـ'' الدستور'' أنها و بمبلغ ألف جنيهًا منذ 3 سنوات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد بمدة قصيرة، قررت هي وزوجها بدء في مشروعهما الصغير لبيع الحلوى والشيكولاتات بأنواعها عبر جروب على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أطلقوا عليه أسم طفلتهم '' لارين''، مشيرة إلى أن في بداية العمل بدأت في شراء كمية محددة من أنواع من الشيكولاتة المستوردة الغير متوفرة في الأسواق المحلية لمحافظة أسوان، وأنها نالت إعجاب العديد من الأهالي نظرًا لأنها مفضله لدىهم ولكن كانت غير متاحة لهم، وأنه مع زياده الأقبال على الشراء بدأت تضاعف الكميات لكي تصبح جاهزة للعمل في مواسم رمضان والأعياد والمناسبات المختلفة على مدار السنة.

- التسويق للفكرة

وبخصوص تسويق الشيكولاتة والحلوى عبر '' فيسبوك''، أشارت إلى أنها في البداية كانت تعرض منتجاتها على المجموعات المعروفة لأهالي أسوان عبر موقع التواصل الاجتماعي، وترفق معه اللينك الخاص بمجموعاتها، لكى تساهم في تعريف الأهالي بالأنواع الجديدة من الشيكولاتات والحلوى، وتستطيع أن يصبح مشروعها معروفًا و لها اسمًا بين بائعين الحلوى، لافتة إلى مع عرضها للصور والمنتجات جذبت إليها الأنظار كثيرًا وخاصة المكسرات الطازجة، وبدؤا يشاركوا في الجروب لكي يصلهم كل جديد، قائلة '' انا حطيت نسبة بسيط مكنش مهم عندي المكسب على قد ما كان مهم أن يتعرف الاسم والمكسب قليل، ولكن الجودة كويسة".

- الاستعدادات لموسم عيد الفطر

وبالنسبة للأستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، ومدى الإقبال على الشراء الاون لاين، أوضحت لـ'' الدستور'' أن موسم العيد الحالي يعد رابع موسم تعمل به منذ تأسيسها لمشروع البيع عبر "السوشيال ميديا"، وأن الموسم الذي يسبق الحالي خاصة مع تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد أصبح هناك اعتماداً كبيرِا على شراء مختلف المستلزمات أون لاين حتى أنواع الحلوى، وأصبح مقصدًا أساسيًا بجانب الأسواق المحلية، بل أن نسبة الأقبال على منتجاته تخطت الأسواق.

وأضافت أنها تبدء الاستعدادات للعيد قبل حلول بمدة تتراوح حوالي 15 يومًا، حيث أنها تبدء بعرض الكميات المختلفة للشيكولاتات والحلوى والبسكويت، والمكسرات، ودقيق المخبوزات، مع عرض الأسعار الخاصة بكل منتج، لتتلقي الطلبات على المنشورات من خلال تعليق الأهالي للشراء على الطلبات الخاصة بهم.

- مميزات البيع "أونلاين"

استكملت '' أم بلال'' أن الأقبال خلال هذا الموسم على شراء الشيكولاتات و الحلوى أون لاين جيدًا إلى حدما، وأن خلال الأونة الأخيرة أصبح شراء المنتجات من خلال الجروبات عبر موقع التواصل الاجتماعي أساسيًا لبعض الأسر، نظرًا لمميزاته وأسعاره المنخفضة، حيث أن الأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية بنسبة 30 %، لأن المشروع مؤسس في المنزل، والتعامل مع المصانع مباشرة، مما يساهم في بيع منتجات بجودة عالية، بالإضافة إلى أنها تغلفها بطريقة تجذب الأنظار إليها قائلة '' انا مقتنعة بالمثل اللي بيقول العين بتأكل الأول''.

- فروق الأسعار بين العام الحالي والماضي

ذكرت لـ'' الدستور'' أن لم يكن هناك زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها كانت نسبة بسيطة جدًا لارتفاع تكلفة الشحن والمواصلات، وأن أبرز المنتجات التي تلقى إقبال عليها بموسم العيد الشيكولاتات بأنواعها المستورد والمصري، وخاصة الأنواع القديمة المعروفة، والمكسرات، والتوفي بالأطعمة المختلفة، ودقيق المخبوزات، والنوجا، و البسكويت.

واختتمت حديثها بتقديم نصيحة لكل الراغبين في تأسيس مشروعات "أونلاين"، قائلة '' كل واحد شاطر في حاجة وبيعملها بحرفية، يحاول يبدء بيه مشروع "أونلاين" وعلى قد شطارته هيكسب في مشروعه''.

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