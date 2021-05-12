الأربعاء 12 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المصيلحي في «مهمة ثقيلة» لتوفير السلع ومتابعة الأسواق خلال العيد

جولات الوزير
جولات الوزير

 يتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يوميا بدءا من غد أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والقطاعات الرقابية بالوزارة، التي تشمل الإدارات المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات وقطاع التجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية وإدارة البيوع التجارية، ومتابعة الغرف الفرعية العمليات في مديريات التموين على مستوى المحافظات للتأكد من توافر كل السلع التموينية في مخازن تجارة الجملة وانتظام عمليات الصرف وتوفير السلع في المجمعات الاستهلاكية والأرصدة الاحتياطية للسلع وحركة تدوال السلع في الأسواق خلال فترة حظر التجوال وانتشار فيروس كورونا.

ووجه المصيلحي كل الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن كل السلع الأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين و71 مليون فرد للخبز.

المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عيد الفطر المبارك ضبط الأسواق غرفة العمليات

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