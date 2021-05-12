عرض أول لـ«تراب الماس».. خريطة «MBC مصر» في عيد الفطر

خريطة شاملة ومتنوعة تجمع مختارات من البرامج والأفلام والمسرحيات الكوميدية تعرضها شبكة قنوات "MBC مصر" خلال أيام عيد الفطر.

وتعرض قناة "MBC مصر" من يوم "الخميس" وحتي "السبت" حيث تعرض "MBC مصر" يومياً في الرابعة عصراً مسرحية كوميدية حيث تعرض "الخميس" مسرحية "العيال كبرت" بطولة سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد ذكي.

وتعرض الجمعة مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" بطولة عادل إمام، وعمر الحريري، وفي اليوم الثالث تعرض مسرحية "سك على بناتك" بطولة فؤاد المهندس، وسناء يونس، وشيريهان.

وتعرض يومياً في تمام السابعة مساءً فيلم عربي كوميدي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "عسل إسود" بطولة أحمد حلمي، إيمي سمير غانم، وإدوارد، وفي اليوم الثاني فيلم "عمر وسلمي 3" بطولة تامر حسني، ومي عز الدين، وفي اليوم الثالث تعرض فيلم "الليمبي 8 جيجا" بطولة محمد سعد، وحسن حسني.

كما تعرض "MBC مصر" يومياً في العاشرة مساءً فيلم عربي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "آبلة طمطم" بطولة ياسمين عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وفي اليوم الثاني فيلم "تراب الماس" بطولة آسر ياسين، ومنه شلبي، وماجد الكدواني، وفي اليوم الثالث فيلم "كبارية" بطولة فتحي عبد الوهاب، وجمانة مراد، ودنيا سمير غانم.

وتخصص قناة "MBC مصر" فترة لعرض فيلم هندي، حيث تعرض يومياً في الثانية ظهراً يومياً فيلم هندي حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "عندما إلتقي هاري وسيجال"، من بطولة شاروخان، انوشكا شارما، إيفلين شارما، وتعرض في اليوم الثاني الفيلم الكوميدي "دهامال" إخراج إندرا كومار، بطولة أجاي ديفجان، ومادهوري ديكست، وتعرض ثالث أيام العيد فيلم الخيال العلمي "مانجال"، من بطولة فيديا بالهان، وكيرتي كولهاري، وسوناكشي سينها.

وتعرض "MBC مصر" في تمام التاسعة مساء "الخميس" أول أيام العيد حلقة خاصة من برنامج المنوعات المميز "ليلة الخميس" مع ياسمين عز والذي تستضيف فيه النجمة جنات، والنجم دياب، وتعرض في نفس الموعد ثاني أيام العيد "الجمعة" مسرحية "عودة ضرغام" من مسرحيات مسرح مصر مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب، وفي نفس الموعد "السبت" ثالث أيام العيد تعرض مسرحية "كذب في كذب" من مسرحيات مهرجان الضحك من بطولة النجم الكبير سمير غانم.

وتعرض "MBC مصر2" يومياً في الخامسة مساءً فيلم عربي كوميدي، حيث تعرض في اليوم الأول فيلم "حصل خير" بطولة قمر، وآيتن عامر ومحمد رمضان، وتعرض "الجمعة" ثاني أيام العيد" فيلم "ذكي شان" بطولة أحمد حلمي، وياسمين عبد العزيز وحسن حسني، وتعرض ثالث أيام العيد فيلم "إبن القنصل" بطولة أحمد السقا، وخالد صالح، وغادة عادل.

وتعرض أيضاً يومياً في تمام الثانية عشر مساءً فيلم أجنبي، حيث تعرض في اليوم الأول الفيلم الكوميدي "أجازة" بطولة أد هيلمز، وكريستينا أبلغيت، وليزلي مان، وتعرض في اليوم الثاني فيلم الحركة "الأجنبي" من بطولة جاكي شان، بيرس بروسنان، أورلا برادي، وديرموت كراولي وتعرض في اليوم الثالث فيلم "211"، وهو من بطولة نيكولاس كيج، وكوري هاردريكت.

وتعرض قناة "MBC مصر2" في تمام الحادية عشر مساءً حفل غنائي من الحفلات المُتعددة التي تُقيمها القناة، حيث تعرض أول أيام عيد الفطر حفل محمد منير، وثاني أيام عيد الفطر حفل هاني شاكر، وتعرض ثالث أيام العيد حفل شيرين.