محافظ الشرقية يطلق شعار «حافظ على نفسك والأخرين» للوقاية من كورونا

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية بشن حملات دورية قبل وخلال عيد الفطر المبارك لفض سرادقات العزاء والأفراح والتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات والورش وقاعات الأفراح لمتابعة التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة توقيتات الغلق التي اقرتها رئاسة مجلس الوزراء وذلك لتقليل التجمعات للوقاية من فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية شنت مراكز الزقازيق وههيا وأبوكبير والحسينية حملات مكبرة للتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن تغريم 13 مواطنا بمنطقة الرملية بمركز الزقازيق لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات المخالفة بنفس المنطقة، وبمركز أبو كبير تم التحفظ على أحد المواطنين بمركز الشرطة ومصادرة 15 كرسى و7 منضدة من أحد المقاهى المخالفة لقرار الغلق، فضلاً عن تحرير 9 محاضر بمركز ومدينة الحسينية لعدم ارتداء الكمامة الواقية و3 محاضر لمحال تجارية لمخالفة توقيتات الغلق.

وبمرور الحملة على الوحدة المحلية بقرية شرشيمة بمركز ههيا وجدت التزام تام من قبل أصحاب المحال التجارية والكافتريات بالإجراءات الاحترازية والتراخيص ومواعيد الغلق.

وتحت شعار "حافظ على نفسك والأخرين" ناشد محافظ الشرقية المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامة الواقية والحرص على اتباع إجراءات التباعد.

كما أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية تعليماته لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة حملة بالاشتراك مع الصحة، حيث قامت الحملة بضبط مخزن لتصنيع المخللات كائن بقرية النجاجرة يعمل بدون ترخيص، وتم ضبط 150 عبوة بلاستكية بداخلها مخللات مشكلة.