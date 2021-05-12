الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يطلق شعار «حافظ على نفسك والأخرين» للوقاية من كورونا

ممدوح غراب
ممدوح غراب

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الشرقية بشن حملات دورية قبل وخلال عيد الفطر المبارك لفض سرادقات العزاء والأفراح والتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات والورش وقاعات الأفراح لمتابعة التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومتابعة توقيتات الغلق التي اقرتها رئاسة مجلس الوزراء وذلك لتقليل التجمعات للوقاية من فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية شنت مراكز الزقازيق وههيا وأبوكبير والحسينية حملات مكبرة للتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن تغريم 13 مواطنا بمنطقة الرملية بمركز الزقازيق لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات المخالفة بنفس المنطقة، وبمركز أبو كبير تم التحفظ على أحد المواطنين بمركز الشرطة ومصادرة 15 كرسى و7 منضدة من أحد المقاهى المخالفة لقرار الغلق، فضلاً عن تحرير 9 محاضر بمركز ومدينة الحسينية لعدم ارتداء الكمامة الواقية و3 محاضر لمحال تجارية لمخالفة توقيتات الغلق.

وبمرور الحملة على الوحدة المحلية بقرية شرشيمة بمركز ههيا وجدت التزام تام من قبل أصحاب المحال التجارية والكافتريات بالإجراءات الاحترازية والتراخيص ومواعيد الغلق. 

وتحت شعار "حافظ على نفسك والأخرين" ناشد محافظ الشرقية المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامة الواقية والحرص على اتباع إجراءات التباعد.

كما أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية تعليماته لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع  للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وشنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة حملة بالاشتراك مع الصحة، حيث قامت الحملة بضبط مخزن لتصنيع المخللات كائن بقرية النجاجرة يعمل بدون ترخيص، وتم ضبط 150 عبوة بلاستكية بداخلها مخللات مشكلة.

محافظة الشرقية مجلس الوزراء عزاء متابعة فيروس كورونا المقاهي المخالفة الإجراءات القانونية حملات مكبرة

الأكثر قراءة

وزير النقل يعلن وصول القطار التاسع من الـ«32 قطارا» الكورية

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

أخبار حالة الطقس والأمطار على مصر وأعالي النيل خلال 48 ساعة

كيف تحمي نفسك من «كورونا على مواد البقالة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

لواء. محسن الفحام

الإختيار3.. المصريين

القس. رفعت فكرى

قيامة المسيح

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

عصام زكريا

الأفضل والأضيع والأكثر ضياعًا

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

عملية للشاباك والجيش .. تفاصيل اغتيال إسرائيل قادة أركان حماس والجهاد الإسلامي

الرئيس الفلسطينى وملك الأردن يبحثان التطورات فى القدس وقطاع غزة

8 وفيات و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين