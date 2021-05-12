طارق علام ينهي تصوير «كلام من دهب» ويستعد لبرنامج جديد

أنهى الإعلامي طارق علام تصوير آخر حلقات برنامجه «كلام من دهب» والذي أعاده مرة أخرى بعد انقطاع دام لسنوات عبر فضائية «المحور».

واختتم علام تصوير البرنامج بسجدة شكر لله بمناسبة انتهاء تصوير البرنامج الذي نجح من خلاله في رسم البهجة على قلوب الكثير من البسطاء والمحتاجين بعد أن حرص خلال حلقات البرنامج أن تصل الجائزة لمن يستحقها من الشعب المصري.

ووجه علام الشكر لكل من ساهم في خروج البرنامج بهذا الشكل ولكل من قابلهم من المواطنين، وكذلك فريق عمل البرنامج الذي ظل طوال الشهر الكريم في الشوارع لتصوير الحلقات.

وحرص علام على التقاط الصور التذكارية مع فريق عمل البرنامج بالكامل، مقدمًا الشكر لهم بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه خاصة وأن التصوير كان يستمر للساعات الأولى من الصباح.

وأعلن علام أنه بصدد تقديم برنامج جديد عبر فضائية المحور وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسابيع القادمة من خلال مؤتمر صحفي عقب عودة الحياة لطبيعتها بعد انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي أخذها مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس.

وقدم علام برنامج «كلام من دهب» خلال شهر رمضان على مدى قرابة 8 سنوات متصلة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي حتى توقفه عام 2004، وحقق البرنامج نجاحات كبيرة في مواسمه المختلفة قبل أن يعود في 2021 بشكل جديد للبرنامج مع استبدال الجنيه الذهب كجائزة بمبلغ 100 ألف جنيه وهو ما اسعد جمهور البرنامج بشكل كبير.

وأجرى طارق علام جولات مختلفة في شوارع القاهرة وبعض المناطق الشعبية حيث يقدم صورة مختلفة للشارع المصري خلال شهر رمضان ويقابل خلالها المواطنين ويتحدث معهم قبل أن يوجه لهم سؤال الحلقة، وكان يحرص على مقابلة الفقراء والمساكين والباعة لمنحهم الجائزة وسط فرحة عارمة منهم.