نهايات مختلفة لـ«رحلتى من الشك لبلطيم»

شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، الذي عرضه راديو إينرجي 92.1، العديد من المفاجآت.

فلأول مرة يشهد مسلسل إذاعي تقديم نهايات مختلفة في كل حلقة من الحلقات الأخيرة، من خلال مناقشة نفس الموضوع ومحاولات مساعدة أبطال العمل في الوصول إلى بلطيم، ولكن في كل حلقة هناك مجموعة من الأفكار المختلفة، ويأتي ذلك بإشراف من فريق كتابة المسلسل الذي يتكون من شباب إنرجي، حيث شارك عدد من مذيعي الراديو في الحلقات منهم صبري زكي، باسم كميل وغيرهما.

فكرة تقديم نهايات مختلفة لكل حلقة من الحلقات تأتي من دعم إنرجي للكثير من الشباب في تقديم أفكار متجددة تناسب ما يرغب به المستعمون.

وشهدت الحلقة 28 كيف سيكون الوضع بعد انتهاء العالم وتقديم الكثير من العروض لسارة وحازم لمساعدتهما في الوصول إلى بلطيم.

المسلسل الذي حقق نجاحاً في أيام عرضه كان من بطولة الثنائي هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وتقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن، وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائى إلى معسكر الناجين، بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.

المسلسل يرصد حياة زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، وتقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. وتذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميًا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي.

وفي تصريحات له أعرب الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي برودكشن» المالكة لإذاعة «إنرجي»، عن سعادته البالغة، بردود أفعال الجمهور، بشأن مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» والذي تم عرضه.

احتفل كل من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج رحلتي من الشك إلى بلطيم، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميًا. استمر الثنائي الفني هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في تسجيل باقي حلقات مسلسل رحلتي من الشك إلى بلطيم خلال الأيام الماضية، بعد مرورهما بأزمة صحية نتيجة إصابتهما وأفراد أسرتهما بفيروس كورونا. يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.