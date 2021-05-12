نهايات مختلفة لـ«رحلتى من الشك لبلطيم»
شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، الذي عرضه راديو إينرجي 92.1، العديد من المفاجآت.
فلأول مرة يشهد مسلسل إذاعي تقديم نهايات مختلفة في كل حلقة من الحلقات الأخيرة، من خلال مناقشة نفس الموضوع ومحاولات مساعدة أبطال العمل في الوصول إلى بلطيم، ولكن في كل حلقة هناك مجموعة من الأفكار المختلفة، ويأتي ذلك بإشراف من فريق كتابة المسلسل الذي يتكون من شباب إنرجي، حيث شارك عدد من مذيعي الراديو في الحلقات منهم صبري زكي، باسم كميل وغيرهما.
فكرة تقديم نهايات مختلفة لكل حلقة من الحلقات تأتي من دعم إنرجي للكثير من الشباب في تقديم أفكار متجددة تناسب ما يرغب به المستعمون.
وشهدت الحلقة 28 كيف سيكون الوضع بعد انتهاء العالم وتقديم الكثير من العروض لسارة وحازم لمساعدتهما في الوصول إلى بلطيم.
المسلسل الذي حقق نجاحاً في أيام عرضه كان من بطولة الثنائي هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، وتقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن، وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائى إلى معسكر الناجين، بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.
المسلسل يرصد حياة زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، وتقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. وتذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميًا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي.
وفي تصريحات له أعرب الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي برودكشن» المالكة لإذاعة «إنرجي»، عن سعادته البالغة، بردود أفعال الجمهور، بشأن مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» والذي تم عرضه.
احتفل كل من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بانتهاء تسجيل حلقات مسلسلهما الإذاعي الأول بعد الزواج رحلتي من الشك إلى بلطيم، الذي يذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، يوميًا. استمر الثنائي الفني هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في تسجيل باقي حلقات مسلسل رحلتي من الشك إلى بلطيم خلال الأيام الماضية، بعد مرورهما بأزمة صحية نتيجة إصابتهما وأفراد أسرتهما بفيروس كورونا. يلعب النجمان الشابان دور حازم وسارة، وهما زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. تذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالى.